 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Netanyahu ve Savunma Bakanı Arasında İletişim Sorunu Olduğunu Belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Netanyahu ve Savunma Bakanı Arasında İletişim Sorunu Olduğunu Belirtti

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti. Lapid, kabine toplantılarının tartışma ve kavgalarla dolu olduğunu ifade ederek hükümeti eleştirdi. Ayrıca, Gazze'nin yönetimi konusunda Netanyahu ve Gallant arasında anlaşmazlık olduğunu da vurguladı.

İsrail\'de Ana Muhalefet Lideri Netanyahu ve Savunma Bakanı Arasında İletişim Sorunu Olduğunu Belirtti
15.01.2024 - 22:31,  Güncelleme: 22:33
Abone Ol

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın birbirleriyle konuşmadıklarını belirtti.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, partisinin toplantısında Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Lapid, kabine toplantılarının "hesaplaşma, kavga ve hiçbir yere varmayan tartışmalar için utanç verici bir alan" olarak kullanıldığını ifade etti.

Bakanların ordu komutanlarına karşı "kışkırtma eylemleri" yaptığını belirten Lapid, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın da birbirleriyle konuşmadıklarını kaydetti.

Lapid, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

Netanyahu ve Gallant'tan Gazze'yi kimin yöneteceği konusunda farklı açıklamalar

İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ni kimin yöneteceği konusu, Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Netanyahu daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş sonrasında bir Filistin yönetiminin iş başında olmasına karşı olduğunu" dile getirmişti.

İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi'ni Filistinlilerin yöneteceğini açıklayan Gallant ise, "Gazze'deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi'nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yair Lapid, İsrail, İsrail, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Netanyahu ve Savunma Bakanı Arasında İletişim Sorunu Olduğunu Belirtti - Son Dakika


21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:03:13. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Netanyahu ve Savunma Bakanı Arasında İletişim Sorunu Olduğunu Belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement