İsrail'de Apartheid İddialarına Giriş Yasağı - Son Dakika
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İsrail'de Apartheid İddialarına Giriş Yasağı

21.07.2026 18:25
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İsrail Yargıcı Stein, 'apartheid' diyenlerin ülkeye giremeyeceğini belirtti.

İsrail Yüksek Mahkeme Yargıcı Alex Stein, İsrail'i "apartheid rejimi" olarak nitelendiren kişilerin ülkeye giriş hakkı olmadığını belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Stein, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyetlerini yasakladığı uluslararası insani yardım kuruluşlarının yaptığı itiraz başvurularının değerlendirildiği duruşmada, "İsrail'i apartheid rejimi olarak nitelendiren hiç kimsenin ülkeye giriş hakkı yoktur." dedi.

Stein, "İsrail'i apartheid rejimi olarak tanımlamak, ülkenin uluslararası alandaki meşruiyetini ortadan kaldırmak anlamına gelir ve bu, İsrail'i aşamalı olarak sona erdirmeyi amaçlayan bir planın parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrailli yargıç, "İsrail'in apartheid devleti olduğunu iddia etmek kültürel bir tartışmanın parçası değildir. 'Apartheid' ifadesi kırmızı çizgileri aşmaktadır. İsrail, şiddet eylemleri nedeniyle eleştirilebilir ancak apartheid devleti olduğunun söylenmesi, uluslararası alanda meşruiyetinin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bu da İsrail'in aşamalı olarak sona erdirmeyi amaçlayan bir planın parçasıdır." diye konuştu.

Dava, İsrail'in yaklaşık bir yıldır faaliyetlerini yasakladığı uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın) ile İtalya merkezli CESVI ve İsveç merkezli Diakonia yardım kuruluşlarının Filistin halkına yönelik insani hizmetlerini sürdürmek amacıyla yaptıkları başvurunun reddedilmesinin ardından açıldı.

Davaya bakan üç yargıç Yael Wilner, Ruth Ronen ve Alex Stein, başvuruyu yapan kuruluşlara davalarını geri çekmelerini tavsiye etti.

İsrail'in yardım kuruluşlarının faaliyetlerini yasaklama kararının, iki yıl önce İsrail hükümeti tarafından kabul edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım faaliyetlerine sıkı koşullar getiren düzenlemeye dayandığı belirtildi.

Düzenlemede "İsrail'in meşruiyetini ortadan kaldırmayı teşvik eden hiçbir kuruluşun faaliyet göstermesine izin verilmemesinin" de yer aldığı aktarıldı.

Gazete, mahkemenin, avukatlar Yotam Ben Hillel, Alfa Kulan ve Sani Huri'nin, yardım kuruluşlarının İsrail'e yönelik eleştirilerinin meşru ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki savunmasını kabul etmediğini yazdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Apartheid İddialarına Giriş Yasağı - Son Dakika

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