İsrail'de Askerlerde Psikolojik Sorunlar Artıyor - Son Dakika
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İsrail'de Askerlerde Psikolojik Sorunlar Artıyor

06.08.2025 15:16
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İsrail'de yaralı askerlerin 26 bini psikolojik rahatsızlık yaşıyor, intihar vakaları ulusal risk.

İsrail'de 26 bini psikolojik rahatsızlıklardan olmak üzere yaklaşık 80 bin askerin tedavi gördüğü belirtildi.

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığına bağlı rehabilitasyon bölümü şu anda ordu mensubu yaklaşık 80 bin yaralı erkek ve kadın personele tedavi hizmeti sunuyor.

Tedavi gören ordu mensuplarının yaklaşık 26 bini psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor; bunların yüzde 33'ünden fazlasını travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) vakaları oluşturuyor.

Rehabilitasyon bölümü, yıllık bütçesinin yaklaşık 4,2 milyar şekele (1,2 milyar dolar civarı) tekabül eden yarısından fazlasını, bölümde tedavi gören hastalara yönelik hizmetlere ayırdı.

Yaralı asker sayısının ve askerler arasında intihar vakalarının yaygınlığının "ulusal bir risk" teşkil ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, İsrail, Güncel, Stres, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Askerlerde Psikolojik Sorunlar Artıyor - Son Dakika

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