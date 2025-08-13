İsrail'de Başsavcı Krizi Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail'de Başsavcı Krizi Devam Ediyor

13.08.2025 19:51
Adalet Bakanı Levin, Yüksek Mahkeme kararına rağmen Başsavcı Miara'nın ofisinin kilidini değiştirdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınması kararını dondurmasına rağmen Adalet Bakanı Yariv Levin'in Başsavcının ofisinin kilidini değiştirilmesi talimatı vererek çalışmasına engel olduğu ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Adalet Bakanı Levin, şoförüne Başsavcı Miara'nın Tel Aviv'deki bakanlık binası içinde ofisinin kilidini değiştirmesi talimatını verdi.

Başsavcı Miara'nın şu an Bakanlık binası içindeki başka bir ofiste geçici olarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Levin, Başsavcının görevini yapmasına engel olduğunu kabul etti

Adalet Bakanı Yariv Levin, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin aksi yöndeki kararına rağmen Başsavcının görevini yapmasına engel olduğunu kabul etti.

Levin adına Bakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Bakanlık ofisindeki kilitler gerçekten değiştirildi. Ofis, başsavcı Miara'nın değil, bakanın ofisi." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin görevden aldığı Başsavcı Miara'nın Levin'in ofisini izinsiz kullanma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"Adalet Bakanı tutuklanmalı"

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta Başsavcı Miara'nın görevini yapmasına engel olunmaması ve aldığı kararların bağlayıcı olduğu yönündeki hükmüne rağmen Levin'in girişimi tepkilere yol açtı.

İsrail Barolar Birliği Başkanı Amit Becher, yaptığı açıklamada, İsrail devleti için varoluşsal tehdit olarak nitelediği Levin'in tutuklanması çağrısında bulundu.

Becher, "Başsavcının yüzüne kapıyı kilitlemiyor, hukukun üstünlüğü ilkesinin bütünüyle yüzüne kapıyı kilitliyor. Bu, Yüksek Mahkeme kararları açıkça çiğnenirken yargı sistemini tamamen ezmeye yönelik çılgın bir kampanyanın son hamlesi." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, uzun süredir görüş ayrılığı yaşadığı yargının en üst düzey isimlerinden biri olan Başsavcı Miara'yı görevden almaya çalışıyor. İsrail'de Başsavcı aynı zamanda hükümetin hukuk denetçisi niteliğinde görev yapıyor ve yürütmenin aldığı kararların kanunlara uygunluğunu denetliyor.

İsrail hükümeti, yaptığı yasal düzenlemelerle Başsavcı'yı atamaktan sorumlu yargı mensuplarından oluşan komiteyi, bakanlardan oluşan bir komiteyle değiştirmiş ve Başsavcı'nın görevden alınması için düğmeye basmıştı. Başsavcı Miara ise hükümetin aldığı kararların hukuksuz olduğunu savunuyor.

Netanyahu hükümetinin, İsrail yargısıyla çekişmesi devam ediyor

İsrail'de, 7 Ekim 2023'teki saldırılara kadar, Netanyahu'nun iktidara geldiği 2023 boyunca bir numaralı gündem, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesiydi.

Netanyahu hükümetinin, bir dizi yasayla Başsavcı ve Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki yetkilerinin kısıtlanacağı, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olmasının sağlanacağı tartışmalı "yargı paketi", yıl boyunca sokak hareketleri, sivil itaatsizlik eylemleri, grevler, orduda bölünmeler gibi büyük tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından tartışmalı yargı düzenlemesi ertelenmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, mahkemenin yetkilerini kısıtladığı ve Mecliste kabul ettiği bazı yasaları Ocak 2024'te "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozmuştu.

Netanyahu hükümeti, son dönemde gerek Yüksek Mahkeme gerekse Başsavcı üzerinden ülkedeki yargı teşkilatını eleştiren açıklamalarına hız vermiş, yargının yetkilerini kısıtlayacak adımlara yeniden başlama sinyali veriyor.

Kaynak: AA

