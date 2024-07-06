İsrail'de Batı Nil Ateşi'nden ölüm vakaları artıyor - Son Dakika
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İsrail'de Batı Nil Ateşi'nden ölüm vakaları artıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Ateşi'nden yeni bir ölüm vakası bildirerek ülkedeki toplam ölümlü vaka sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 236'ya ulaştı. İsrail Çevre Koruma Bakanlığı ise Shfela bölgesinde Batı Nil virüsü taşıyan sivrisineklerin tespit edildiğini duyurdu ve önlemler alınması çağrısında bulundu.

06.07.2024 12:01
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KUDÜS, 6 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Sağlık Bakanlığı Cuma günü Batı Nil Ateşi'nden yeni bir ölüm vakası bildirerek ülkedeki mevcut salgında toplam ölümlü vaka sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca 61 yeni virüs enfeksiyonu vakası rapor ederek Mayıs ayının başından bu yana ülkede tespit edilen toplam vaka sayısını 236'ya yükseltti.

Bakanlığın verilerine göre bu sayı, İsrail'de 400'den fazla virüs enfeksiyonu vakasının teşhis edildiği 2000 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık Batı Nil ateşi vakası sayısı.

Bu arada İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, ülkenin orta kesiminde yer alan Shfela bölgesindeki çeşitli yerlerde Batı Nil virüsü ile enfekte sivrisineklerin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, yerel yetkilileri izleme ve imha faaliyetlerini genişletmeye yönlendirdiğini ve halkı sivrisineklerin üremesi için en iyi yer olan durgun su kaynaklarını kurutmaya çağırdığını da ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'de Batı Nil Ateşi'nden ölüm vakaları artıyor - Son Dakika

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