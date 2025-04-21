İsrail'de Bir Filistinli Mahkum Öldü

RAMALLAH, 21 Nisan (Xinhua) -- Batı Şerialı bir mahkum pazar günü İsrail'deki Hadassah Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Filistin hükümetine bağlı Mahkum İşleri Komisyonu ve Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'in El Ubeydiye kasabası sakinlerinden 49 yaşındaki Nasır Radeyde cumartesi günü bölgenin orta kesimindeki Ofer Hapishanesi'nden İsrail'deki Hadassah Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail askerleri tarafından vurularak gözaltına alındığı Eylül 2023'ten bu yana tutuklu olan Radeyde, hastanede hayatını kaybetti.

İsrail Hapishane Hizmetleri'nden yapılan basın açıklamasında Radeyde'nin ölümü doğrulanırken, Ofer Hapishanesi'nden hastaneye nakledilen Batı Şerialı bir mahkumun hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Hamas, yaptığı açıklamada olayı kınadı ve Radeyde'nin ölümünü "tüm uluslararası ve insani sözleşmelerin ihlali ve savaş suçu" diye niteledi.

Radeyde'nin ölümüyle birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Filistinlilere karşı başlattığı saldırılardan bu yana en az 40'ı Gazze Şeridi sakini olmak üzere 65 tutuklu hayatını kaybetmiş oldu. Filistin'in açıkladığı resmi verilere göre, İsrail cezaevlerinde 9.900'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.