İsrail'de Casusluk İddiası: 3 Kişi Tutuklandı

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde Ami Gaydarov, Sergey Leibman ve Edward Shovtiuk isimli 3 İsrailli, üst düzey bir kişiye zarar vermek amacıyla patlayıcı madde üretmek de dahil olmak üzere İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Gaydarov'un ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre, Mart 2026 boyunca İran istihbarat unsurlarıyla bağlantı kurma ve savaşta düşmana yardım etme suçlarını işlediği şüphesiyle tutuklanan Gaydarov, bu suçları işlemesi için İranlılardan talimat aldı.

Gaydarov'un Ağustos 2025'ten itibaren İranlı bir isimle bağlantıda olduğu ve büyük miktarda para karşılığında çok sayıda görev gerçekleştirdiği ileri sürülen açıklamada, şahsın özel telefonlar satın aldığı, Hayfa'da patlayıcı malzeme üretmek için bir daire kiraladığı, faaliyetlerini videolar ve fotoğraflarla belgeleyerek görevleri yerine getirdiğine dair kanıt olarak bağlantısına gönderdiği iddia edildi.

Açıklamada, Gaydarov'un patlayıcı malzeme üretimi için Leibman ve Shovtiuk isimli arkadaşlarını da olaya dahil ettiği ve bu kişilerin de tutuklandığı belirtildi.

Gaydarov'dan Hayfa Limanı'nın fotoğraflarının, İsrail'in kuzey bölgelerinde füze isabet eden yerlerin konumlarının ve sabit kamera yerleştirmek için limana bakan bir mülk bulmasının istendiği ileri sürülen açıklamada, şahsa dijital cüzdan aracılığıyla 70 bin İsrail şekeli (23 bin ABD doları) ödeme aktarıldığı iddia edildi.

İsrail basını, saldırı planlanan üst düzey ismin, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett olabileceğini kaydetti.