İsrail'de Casusluk Suçlaması - Son Dakika
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İsrail'de Casusluk Suçlaması

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İsrail vatandaşı, İran için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Gizli birimle bağlantılı.

İsrail ordusunun gizli bir biriminde daha önce görev almış bir İsrail vatandaşının İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

İsrail polisi, Savunma Bakanlığı ve iç istihbarat teşklikatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada, "yabancı bir ajanla temasa geçmek ve düşman bir ülkeye bilgi sızdırmaya çalışmakla" suçlanan bir İsrail vatandaşının 16 Temmuz'da hakim karşısına çıkarak tutuklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı hem zorunlu askerliğini hem de yedek subaylığını İsrail ordusunun gizli bir biriminde yaptı.

Kendisini İran ajanı olarak tanıtan bir şahısla iletişim kurduğu tespit edilen söz konusu İsrailliden ilerleyen süreçte başka bir askeri de İran istihbaratıyla temas kurması için ikna etmesinin istendiği belirtildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İsrail vatandaşının temas kurduğu İran ajanına ne tür bilgiler aktardığı ve ne zaman yakalandığı konusunda bilgi verilmedi.

Son iki yıl içinde, aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmakla suçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Casusluk Suçlaması - Son Dakika

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