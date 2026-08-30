İsrail'de Çocuk Casusluk Davası - Son Dakika
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İsrail'de Çocuk Casusluk Davası

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İki genç, İran ajanıyla casusluk ve para karşılığında görev yapmaktan yargılanacak.

İsrail'de 14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk hakkında bir İran ajanı tarafından devşirilerek para karşılığında casusluk yapma suçundan dava açıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Hayfa bölgesinden iki gencin İran istihbaratına bağlı yabancı bir ajanla temas halinde olduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Soruşturmanın Ben Gurion Havalimanı'nda casusluk ve yabancı bir ajanla temas şüphesi üzerine başlatıldığı aktarılan açıklamada, iş arayan gencin broşür dağıtma gibi görevlerle başladığı işte daha sonra başka bir arkadaşını da dahil ederek grafiti yazma, İsrail'deki stratejik yerleri fotoğraflama gibi görevleri yerine getirdiği iddia edildi.

Açıklamada, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğun bu görevler için birkaç bin şekel tutarında nakit ödeme aldığı belirtilirken, kimliklerine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hayfa Bölge Çocuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre, çocuklardan birinin haziranda iş bulmak amacıyla bir Telegram grubundan İranlı ajanla temasa geçtiğini, bu kapsamda Herzliya ve Tel Aviv'deki alışveriş merkezleri dahil olmak üzere çeşitli yerlerin fotoğraflarını çektiğini iddia etti.

Haberde, çocuğun, alışveriş merkezinin giriş-çıkışları ile güvenlik görevlilerinin sayısı hakkında bilgi verdiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Çocuk Casusluk Davası - Son Dakika

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