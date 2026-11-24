İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümet kurma yetkisi verdiği Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, kendisine tanınan 28 günlük sürenin 16 gününü tüketirken hala muhtemel koalisyona ilişkin somut bir sonuç elde edemedi.

Eisenkot'un hükümet kurmak için hem müttefikleri hem diğer partilerle görüşürken geride bıraktığı 16 günlük sürede, çetin pazarlıklara rağmen koalisyon bilmecesi çözülemedi.

Bu süreçte, bir yandan geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "birlik hükümeti" baskısını hisseden Eisenkot, diğer yandan müttefiklerinin çeşitli formüllere ilişkin baskısıyla karşı karşıya kaldı. Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Harediler ve Likud ile müzakereleri sürdürüyor.

Sandıktan koalisyon belirsizliği çıkan 27 Ekim seçimleri

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun iktidar koalisyonu 53, Eisenkot öncülüğündeki muhalefetin "değişim bloku" 48 sandalyeye ulaştı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılımıyla Arap partileri Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi (Raam) 19 milletvekili çıkararak tarihi temsil düzeyine erişti.

Koalisyon hükümeti kurulabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulan ülkede bu sonuçlar koalisyon belirsizliğine işaret etti.

"Değişim bloku" partileri ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden 67 milletvekili İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a hükümet kurma yetkisi vermesi için Yashar Partisi lideri Eisenkot'un ismini önerdi, iktidar blokundan Haredi Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin isim önerisi yapmaması nedeniyle Netanyahu'nun desteği 46 milletvekilinde kaldı. Herzog'un hükümet kurma yetkisini 8 Kasım'da Eisenkot'a vermesiyle görüşmeler için 28 günlük süre başlamış oldu.

Değişim bloku, İsrail Meclisi'nin 10 Kasım'da kapıları açması ve yasama yılının başlamasının ardından Meclis'teki çoğunluğunu kullanarak Meclis Başkanı'nı değiştirme ve yeni komiteleri belirleme çalışmalarına başlayıp Netanyahu hükümetinin çıkardığı yasaları geri çevirme faaliyetlerine girişirken bir yandan da koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Müzakereler ve açıklamalar Eisenkot'un, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle azınlık hükümeti, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle hükümet ve geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut iktidar blokundan partilerle "birlik hükümeti" seçenekleri üzerinde yoğunlaştığını gösterdi.

Arap partilerin desteğiyle koalisyon ihtimali

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Arapların sorunlarının giderilmesi karşılığında, Netanyahu ve aşırı sağ koalisyon dönemine son vermek için değişim blokuna destek vereceklerini ilk andan itibaren dile getirmeye başladı.

Meclis'te 8 sandalyeye sahip Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi ile kurulacak koalisyonda yer almak yönünde görüş bildirirken anti-Siyonist tavrıyla dikkati çeken 11 sandalyeli Ortak Liste, kurulacak koalisyona dışarıdan destek verme ve hükümete güvenoyu önergelerinde koalisyona destek vererek hükümetin düşmesinin önüne geçme güvencesi sundu.

Buna karşın, değişim bloku liderlerinden Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Liberman ve Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett, İsrail vatandaşı Filistinlilerle kurulacak koalisyona karşı sert itirazını sürdürdü. Demokratlar lideri Yair Golan, Arap partileri de içine katarak 67 milletvekiliyle koalisyonun bir an önce kurulmasını savunurken blok lideri konumundaki Eisenkot, şu ana kadar orta yolcu bir tavır takındı.

"Netanyahu, Harediler ve Araplarla koalisyona hayır" ifadelerini sloganlaştıran Liberman, öncelikli hedef olarak Netanyahu'nun başbakanlık koltuğundan indirilmesini belirlediğini açıkladı. Liberman, Arap partileriyle koalisyon ya da onların desteğiyle azınlık hükümetinin, "uzun soluklu olmayacağını ve bir sonraki seçimde Netanyahu'yu yeniden iktidara taşıyacağını" ileri sürerek karşı çıktı. Buna karşın Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması hedefine ulaşmak için Harediler konusunda taviz vermeye hazır olduğunu ve Haredilerle bir koalisyon kuracaklarını savundu.

Mansur Abbas ile 2021'de aynı koalisyonda yer alan eski Başbakan Bennett ise İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğini bu kez reddederken Netanyahu'nun Likud Partisi'yle ilk başbakanın Eisenkot olacağı rotasyonlu bir formülle Siyonist "birlik hükümeti" kurulmasını istediğini açıkladı.

Eisenkot ise Haredilerle koalisyon ve birlik hükümeti ihtimalini zorlayacağını vurgulayıp "geniş tabanlı bir hükümet kurmayı başaramazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetinde olduğunu" duyurarak, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetinin son ihtimal olduğuna işaret etti.

Netanyahu ise seçim kampanyasının merkezine koyduğu Arap karşıtlığını sürdürerek İsrail vatandaşı Filistinlilerin meşruiyetine "terör destekçisi" gibi iddialarla zarar verip onların desteğiyle kurulacak bir hükümetin önüne geçmeye çalışıyor.

Haredilerle koalisyon

Eisenkot öncülüğündeki değişim bloku partileri ve özellikle eski Savunma Bakanı Liberman, seçimler öncesinde Haredilere zorunlu askerlik muafiyetinin kaldırılması, devlet bütçesinden aktarılan fonların kesilmesi yönünde tavır sergiledi.

Özellikle Liberman'ın İsrail siyasetinde uzun yıllardır Haredilere ve askerlik muafiyetlerine karşı takındığı tutum, muhalefetin Haredilerle bir koalisyon kuramayacağı yönünde değerlendirmelere neden olsa da eski İsrail Savunma Bakanı'nın bu tutumunu yumuşatması ve Eisenkot'un yürüttüğü müzakereler, muhtemel Haredilerle koalisyonunu yeniden bir ihtimal haline getirdi.

Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin hükümet kurma yetkisi verilmesi için Netanyahu'nun ismini önermemesiyle daha fazla dillendirilen bu ihtimale ilişkin müzakere sürecinde olumlu açıklamalar gelmeye devam etti.

Kanal 12, ilk müzakere turunda olumlu ilerleme kaydedilse de anlaşmanın henüz sağlanamadığını, Eisenkot'un bu hafta Haredilere zorunlu askerlik konusunda yeni bir teklif sunacağını aktardı.

Haredi partileri Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Şas ise 6 milletvekiline sahip. Eisenkot, müzakerelerin başarılı olması durumunda iki partinin desteğiyle 61 milletvekiline ulaşarak koalisyon kurmak için gereken sayıya erişebiliyor???????. İsrail basını, partilerden birinin kabul etmemesi durumunda 8 milletvekilli Birleşik Arap Listesi'nin de dahil edileceği bir formülün devreye girebileceğini değerlendiriyor???????.

Netanyahu'nun birlik hükümeti baskısı

Likud Partisi Genel Başkanı ve geçici İsrail Başbakanı Netanyahu, Arapları gayrimeşru göstermeye çalışma ve İran'a yönelik bir saldırı ve "güvenlik riski" gibi söylemlerle muhalefeti birlik hükümetine zorlamayı sürdürdü.

Haaretz gazetesi, muhtemel İran saldırısının, Netanyahu'nun iktidarda kalabilmesi ve muhalefeti birlik hükümetine ikna edebilmesi için son fırsatı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun baskısı sürerken blok içerisinden yükselen benzer sesler nedeniyle Eisenkot, Yashar ile Likud partileri arasında bir müzakere maratonu başlattı.

Eski Başbakan Bennett, Eisenkot'un ilk başbakan olacağı Likud ile rotasyonlu bir birlik hükümetini savunurken diğer blok liderleri Netanyahu ile yan yana gelinmesine hararetle karşı çıktı.

İki parti yetkililerinin şu ana kadar yaptığı görüşmelerden pozitif bir sonuç çıkmazken söz konusu "birlik hükümetine" kimin liderlik edeceği konusu en önemli tartışma olarak öne çıktı.

Hükümette kimlerin yer alacağı, özellikle Eisenkot blokunun aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dışarıda bırakılması talebine rağmen Likud'un dahil edilmesi hususunda ısrarı, diğer bir tartışmalı konu olarak dikkati çekti.

Hemen hemen tüm konularda görüş ayrılıkları yaşanan müzakerelerden, şu ana kadar "birlik hükümeti" kurulmasını sağlayacak pozitif bir haber gelmedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Eisenkot'a hükümet kurması için tanıdığı 28 günlük süre 6 Aralık'ta sona erecek, talep edilmesi ve gerekli görülmesi durumunda bu süre 14 gün daha uzatılabilecek.