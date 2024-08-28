Güncel

Bir insan kendine bunu nasıl yapar? Düzeneği gören ekipler bile şaşıp kaldı

Napıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı başka bir şeyde

4 ay önce anne olan oyuncu eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı

Düğün tarihi ile mekan belliydi! Acun Ilıcalı ve sevgilisi günler kala karar değiştirdi

Young Boys\'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu

- İsrail'de esir yakınlarından konvoylu protesto

Tel Aviv'den yola çıkan konvoy Gazze sınırına gidecek

TEL AVİV - İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları 300'den fazla araçla konvoy düzenleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalamasını istedi. Başkent Tel Aviv'den yola çıkan konvoy Gazze sınırına gidecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 327 gündür devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları bir araya geldi. Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, liderliğinde esir yakınları 300'den fazla araçla konvoy düzenleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalamasını istedi. Tel Aviv'den Gazze Şeridi sınırındaki Kibbutz Be'eri'ye doğru yola çıkan konvoyda, araçlara İsrail bayrağı ile sarı bayraklar ve esirlerin fotoğrafları asıldı.

Konvoya, ayrıca 7 Ekim olaylarında hasar alan bir araçlarda çekici yardımı ile dahil edilirken, göstericiler, dev hoparlörler ile sınırdan yakınlarına seslerine duyurmayı deneyecek. Forum, "Herkesi geri getirme fırsatı her geçen gün kayboluyor" dedi.