İsrail'de Gerilim Arttıkça Sığınak İnşaatları Hız Kazanıyor - Son Dakika
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İsrail'de Gerilim Arttıkça Sığınak İnşaatları Hız Kazanıyor

İsrail\'de Gerilim Arttıkça Sığınak İnşaatları Hız Kazanıyor

Gazze Şeridi saldırıyla başlayan, İran ve Hizbullah ile de giderek tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'de binalara sığınaklar inşa edilmeye başlandı. İmar yasası gereği son yıllarda yapılan binalarda sığınak bulunuyor ancak eski binalarda sığınak bulunmuyor. Bu nedenle İsrail'deki eski binalara da sığınak inşa edilmeye başlandı ve birçok bölgede benzer çalışmalar yürütülüyor.

30.08.2024 13:19
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Gazze Şeridi saldırıyla başlayan, İran ve Hizbullah ile de giderek tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'de binalara sığınaklar inşa edilmeye başlandı.

İsrail'de imar yasası gereği son yıllarda yapılan binalarda sığınak inşa edilmesi zorunluluğu var. Bu nedenle yapılan yeni binaların tamamında ve her apartman dairesinde sığınak bulunuyor.

Ancak imar yasasından önce inşa edilen eski binalarda ise sığınak bulunmuyor.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarla başlayan sonrasında İran ve Hizbullah ile de giderek tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'deki eski binalara da sığınak inşa edilmeye başlandı.

Batı Kudüs'ün Ramat Eshkol Mahallesi'nde yer alan eski binalarda yoğun inşaat çalışmaları dikkati çekiyor.

Söz konusu imar yasasından önce inşa edilen bu binalara sığınaklar yapılıyor. İsrail'in birçok bölgesinde benzer çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Gerilim Arttıkça Sığınak İnşaatları Hız Kazanıyor - Son Dakika

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