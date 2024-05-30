İsrail'de Gazze dayanışması paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

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İsrail'de, sosyal medyada Gazze ile dayanışma içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından aşağılayıcı bir şekilde gözaltına alınan bir kadının serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Mecd el-Krum kasabasında 28 Mayıs'ta elleri ve gözleri bağlanarak gözaltına alınan Reşa Kerim isimli kadının avukatı Hüseyin Menna yerel bir radyo istasyonuna konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Menna, 7 Ekim sonrası sosyal medyada Gazze ile dayanışma içerikli paylaşımları nedeniyle sorgulanan ve gözaltı süresi uzayan Kerim'in bugün serbest bırakıldığını dile getirdi.

Kerim'in gözaltına alınma şeklinin hukuksuz, vahşice ve aşağılayıcı olduğunu ve hiçbir haklı gerekçesi olmadığını kaydeden Menna, gözaltına alınma anının videosunun polisler tarafından çekilerek sosyal medyaya sızdırılmasına da şaşırdıklarını söyledi.

Videonun, herkesi korkutmak ve "sorguya çağrıldığınızda sizi bunlar bekliyor" demek için gizli bir şekilde sızdırıldığını vurgulayan Menna, bunun hukuki olmadığını ve videoyu sızdıran polis memuru aleyhinde suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Kerim'e serbest bırakılmasının ardından 5 gün ev hapsi cezası verildi.