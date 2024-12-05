İsrail'de Gizli Belgeler Yasa Tasarısı Tartışma Yarattı

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İsrail'de Başbakanlık Ofisinden gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması skandalının ardından İsrail Meclisinde (Knesset) ön oylamada kabul edilen, hükümet tarafından desteklenen yasa tasarısı tartışmalara yol açtı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, başbakana ya da savunma bakanına yetkisiz gizli belge transferi yapan askerleri cezai sorumluluktan muaf tutan tartışmalı yasa teklifi, Knesset'teki ön oylamada kabul edildi.

Tartışmalı yasa tasarısı ön oylamada 59'a karşı 52 oyla kabul edilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu oylamaya katılmadı.

Hagari'nin tasarıyı eleştirmesini hükümet sert tepkiyle karşıladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein'ın soy ismiyle anılan yasa tasarısını eleştirmesi, hükümet tarafından sert tepkiyle karşılandı.

İsrail basınına göre, tartışmalı yasa tasarısı, askerlerin başbakana veya savunma bakanına yetkisiz olarak gizli istihbarat belgeleri temin ettikleri gerekçesiyle haklarında kovuşturma açılmasını imkansız hale getirecek.

Yasa teklifinin, Netanyahu'nun yardımcısı Feldstein ve ismi açıklanmayan bir yedek subay hakkındaki suçlamalara karşı getirildiği belirtiliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'den yasa tasarısına eleştiri

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu, desteklediği yasa tasarısının Knesset'te ön oylamada kabul edilmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, söz konusu yasa tasarısının askerleri tehlikeye atacağını ve ulusal güvenliğe zarar vereceğini vurguladı.

Ordu Sözcüsü Hagari, yasa tasarısının "İsrail ordusunun ve devletin güvenliği açısından çok tehlikeli" olduğunu söyleyerek, alt kademedeki herhangi bir yetkilinin ordudan belgeleri çalmasına ve gerekli onaylar olmadan bunları sızdırmasına kapı aralayacağını söyledi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yasa tasarısına ilişkin sarf ettiği sözleri nedeniyle Hagari'yi kınadığı aktarıldı.

Açıklamada, Hagari'nin "yetki alanını aştığı" belirtilirken, "İsrail ordusu yasama organını eleştirmiyor, ancak kabul görmüş mekanizmalarda siyasi kademeye pozisyonunu sunuyor." ifadelerine yer verildi.

Savunma Bakanı, Hagari'ye disiplin cezası verileceğini duyurdu

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hükümetin desteklediği yasa tasarısını eleştiren Hagari'ye sert tepki göstererek, "disiplin cezasına" çarptırılacağını duyurdu.

Katz, açıklamasında, "İsrail ordu sözcüsünün siyasi kademeye ve Knesset'teki yasama sürecine yönelik eleştirileri çok vahim bir olgudur. Yetkisinden ve demokratik bir rejimde üniformalı bir kişiden beklenen ve izin verilen şeylerden tamamen sapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, Hagari'ye karşı en kısa sürede disiplin işlemi başlatmayı düşündüğünü dile getirdi.

Tartışmalı yasa tasarısını eleştiren Hagari'ye bakanlardan sert tepki

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hagari'nin, başbakana ya da savunma bakanına yetkisiz gizli belge transferi yapan askerleri cezai sorumluluktan muaf tutan tartışmalı yasa tasarısına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Smotrich, "İsrail, ordunun ülkesi değil, ordusu olan bir ülkedir. Son zamanlarda İsrail ordusunun üst düzey komutanlıklarında bu temel demokratik ilkeleri anlamayan kişilerin olduğu ve bunu anlamayanların bu konumda kalamayacağı duygusundan kaçmak zor." açıklamasında bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "Hagari, İsrail Başsavcılık Ofisi'nin hükümeti umursamadığını görüyor, dolayısıyla o da Savunma Bakanını umursamıyor." ifadesini kullandı.

Hagari'yi sert bir dille eleştiren bakanlar arasında İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel de yer aldı. Arbel, sosyal medya hesabından, "İsrail Ordu Sözcüsünün açıklaması ve Knesset'te gerçekleşen yasama prosedürlerine ilişkin tutumu, kırmızı çizgiyi çok ciddi bir şekilde aşmaktır." görüşünü paylaştı.

Netanyahu, Hagari'ye "haddinin bildirilmesinin" iyi olduğunu söyledi

Haaretz gazetesine göre, Netanyahu, Hagari'ye "haddinin bildirilmesinin" iyi olduğunu ve demokratik bir ülkede ordunun siyasete karışmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Netanyahu ile Hagari, gizli belgelerin sızdırılmasına ilişkin geçen haftalarda bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Netanyahu, 23 Kasım'da X hesabından paylaştığı videoda, Başbakanlık Ofisi'nden gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması soruşturmasında, ordunun kritik bilgileri kendisinden sakladığını öne sürmüştü.

Soruşturmada gözaltına alınan yardımcısı Eliezer Feldstein'ı savunan Netanyahu, Feldstein'ın İsrail'in güvenliğine zarar vermeyecek vatansever biri olduğunu iddia etmişti.

Hagari ise 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun iddialarını yalanlayarak, "ordu, devletin güvenliği için onun talimatı altında hareket etmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmasında 5 kişi gözaltına alınmıştı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gizli belgelerin yabancı basına sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Netanyahu'nun yardımcısı Feldstein'a ev hapsi emri verirken, temyiz başvurusu için çarşambaya kadar süre tanımıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisi'nce yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde, Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.