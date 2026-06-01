İsrail'de Hristiyanlardan Tanrı'ya Af Dileme Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Hristiyanlardan Tanrı'ya Af Dileme Etkinliği

01.06.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, 38 ülkeden Hristiyanları toplayarak, ülkelerinin desteği için Tanrı'dan af dilemelerini sağladı.

İsrail, dünyanın dört bir yanından getirttiği onlarca Hristiyan'ı parlamentosunda toplayarak, kendi ülkelerinin İsrail'e yeterince destek vermedikleri sebebiyle Tanrı'dan af dilemesi için etkinlik düzenledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrailli milletvekilleri, hükümet yetkilileri ve 38 ülkeden Hristiyanlar, "Jerusalem Prayer Breakfast (JPB)" etkinliğinin 10'uncusu kapsamında parlamentoda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Çin'den Sarah Zhu, "Tanrım, İsrail'i desteklemeyerek yaptığımız her şey için bizi affet." ifadelerini kullandı.

Zhu, İsrail'e karşı geldikleri için af dileyerek, "Tanrım, bize İsrail'i nasıl seveceğimizi ve İsrail'i nasıl destekleyeceğimizi öğretmen için dua ediyorum." dedi.

İngiltere'den Clive Urquhart ve Jane Urquhart ise "Tanrım, İsrail'e sırtımızı döndüğümüz, Yahudi halkını savunmadığımız ve ülkemizin sokaklarında antisemitizmin başıboş gezinmesine izin verdiğimiz için bizi affet." ifadelerini kullandı.

İkili, İsrail'in yalnız kalması sebebiyle kilisenin de affedilmesi için dua ederken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ulus olarak bir kez daha İsrail'in ve Yahudi halkının yanında durup desteğimizi sunalım ve onlara dost olalım."

Güney Kore'den ismi açıklanmayan bir katılımcı ise, ağlayarak yaptığı açıklamada, "Tanrım, İsrail'e ve İsrail halkına karşı sözler söyleyen Kore ulusunu bağışla." diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntülere tepki gösterdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, İsrail'in dünyanın dört bir yanından getirttiği onlarca Hristiyan'ı parlamentosunda toplayarak, kendi ülkelerinin İsrail'e yeterince destek vermedikleri sebebiyle Tanrı'dan af dilemesini sağlamasını "çılgınca" olarak nitelendirdi.

Almanya'dan katılan Harald Eckert'in İsrail Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Holokost'a" atıfla "bir daha asla" (never again) ifadesini kullandığına dikkati çeken kullanıcılar, bölgede devasa insani krize ve yıkıma sebep olan İsrail politikalarına körü körüne destek verilmesini eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, hiçbir resmi diplomatik yetkisi veya devlet temsili bulunmayan yabancı sivil grupların, İsrail Parlamentosu çatısı altında "devletleri adına" af dilemesini diplomatik bir absürtlük olarak niteledi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırıma dikkati çeken kullanıcılar, işgal altındaki Filistin ve Lübnan topraklarında İsrail'in yasa dışı eylemlerine vurgu yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 932 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının da 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Hristiyanlardan Tanrı'ya Af Dileme Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:59
Grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
Grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, CHP jet başvuru yaptı
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:09:29. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'de Hristiyanlardan Tanrı'ya Af Dileme Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.