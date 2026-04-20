İsrail'de İran Casusluğu İddiasıyla İki Gözaltı - Son Dakika
İsrail'de İran Casusluğu İddiasıyla İki Gözaltı

20.04.2026 12:11
İsrail'de, İran adına casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

İsrail'de İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak açıklamasında, Tel Aviv yakınlarındaki Nes Ziona kenti ile Beyt Oved beldesinde yaşayan 2 İsrail vatandaşının, İran istihbarat unsurları adına faaliyet yürüttükleri şüphesiyle yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 19 yaşındaki Şagai Hayek'in mart ayında düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındığı ve İranlı bir "yabancı ajanla" sosyal medya üzerinden aylarca temas halinde olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Hayek'in, söz konusu temaslar kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirdiği, ayrıca bir Arap ülkesinde eğitim almayı ve başkalarını da benzer faaliyetler için yönlendirmeyi kabul ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, 21 yaşındaki Asaf Ştirit'in de Hayek'e bir görevde yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve Şin-Bet tarafından sorgulandığı aktarıldı.

Yetkililer, iki şüpheli hakkında Lod Merkez Mahkemesi'nde "ciddi suçlamalar" içeren bir iddianame hazırlanmasının beklendiğini aktardı.

İsrail makamları son yıllarda, İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve haklarında casusluk suçlamasıyla işlem başlatmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de İran Casusluğu İddiasıyla İki Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'de İran Casusluğu İddiasıyla İki Gözaltı - Son Dakika
Advertisement
