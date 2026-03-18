İsrail'de İran Füze Tehdidi: Sirenler Çaldı

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı alarmları gönderilirken halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalması istendi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşimlerde sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisleri ilk belirlemelere göre, misillemede ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.