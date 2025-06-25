İsrail'de İran Saldırıları Destekleniyor - Son Dakika
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İsrail'de İran Saldırıları Destekleniyor

25.06.2025 14:20
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Ankete göre, İsrail'de Yahudi nüfusun %88'i İran'a yönelik saldırıları destekliyor.

İsrail'de yapılan ankete göre Tel Aviv yönetiminin 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün devam eden İran'a yönelik saldırılarına, Yahudi nüfusun sadece yüzde 5'i karşı çıkarken yüzde 88'i destek verdi.

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün (INSS) 22 Haziran'da yayımladığı ankette, İsrail'de kamuoyunun İran'a saldırıları ele alındı. Ankette, Yahudiler ve nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinli, Bedevi ve Dürzileri kapsayan Arapların, İran'a saldırılara bakışı ele alındı.

İran'a yönelik saldırıları desteklemek için konsolide olan İsrail vatandaşı Yahudilerden sadece yüzde 5'i saldırılara karşı çıktı. İsrail'de Yahudi nüfusun ezici çoğunluğu, yüzde 88'i ise saldırılara destek verdi. Yüzde 7'si ise çekimser kaldı.

İsrail'in Yahudi vatandaşlarının yüzde 86,5'i İran'a saldırıların güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirildiğine inandığını belirtirken yüzde 86'sı güvenlik kurumlarının İran'a saldırılar sırasındaki eylemlerinden memnun olduğunu belirtti.

Siyasi ve güvenlik kurumlarına güven arttı

Buna göre, İran'a yönelik saldırılar İsrail'de Yahudi nüfusun hem güvenlik hem de siyasi kurumlara güveninde belirgin artışa neden oldu.

Enstitünün daha önceki anketleriyle karşılaştırıldığında, İsrail vatandaşları genelinde Mayıs 2025'te yüzde 75,5 olan İsrail ordusuna güven yüzde 82'ye ve yüzde 21 olan hükümete güven yüzde 30'a yükseldi. İsrailli Yahudilerin yüzde 93'ü orduya, yüzde 36'sı da hükümete güvendiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı'na güven genel halk arasında mayısta yüzde 56'dan 69'a, Yahudi halk arasında yüzde 67,5'ten yüzde 81'e yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güven genel nüfusta yüzde 26'dan yüzde 35'e çıkarken Yahudi halkın yüzde 42'si Başbakan'a güvendiğini söyledi.

İsrail hava kuvvetlerine güven halkın genelinde Nisan 2025'te yüzde 71'den yüzde 83'e, Aralık 2024'te askeri istihbarata duyulan güven yüzde 61 iken yüzde 74'e yükseldi. Yahudi halkın, yüzde 93'ü hava kuvvetlerine güveninin tam olduğu, yüzde 83'ü de askeri istihbarata tam güven duyduğunu açıkladı.

Araştırmaya göre, İsrail halkının genelinde dış istihbarat servisi Mossad'a güvenenlerin oranı yüzde 81, Yahudi halk arasında ise yüzde 92 olarak kaydedildi.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik sürpriz bir saldırı başlattı. İran'dan da İsrail'e misilleme füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle taraflar arasındaki çatışmalar 24 Haziran'da ateşkesle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de İran Saldırıları Destekleniyor - Son Dakika

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