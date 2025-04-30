İsrail'de İşkenceye Maruz Kalan Bergusi'nin Durumu Kritik - Son Dakika
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İsrail'de İşkenceye Maruz Kalan Bergusi'nin Durumu Kritik

Hapiste işkence gören Hamas lideri Abdullah Bergusi'nin sağlık durumu kritik, uluslararası çağrı yapıldı.

30.04.2025 03:26
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İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nde tutuklu bulunan İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Abdullah el-Bergusi'nin "sistematik bir tasfiye girişimine" maruz kaldığı ve "işkenceler sonucu defalarca komaya girdiği" bildirildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bergusi'nin, Gilboa Hapishanesi'nde sistematik bir suikast girişimiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, sağlık durumunun ise doğrudan hayatını tehdit edecek kadar kritik bir aşamaya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, cezaevlerinden gelen son bilgilere göre şiddetli bir şekilde darp edilmesi sonucu Bergusi'nin vücudunda morluklar ve kafasında kan pıhtıları oluştuğu, gözleri şiştiği, kaburgaları kırıldığı ve bu nedenle uyuyamadığı dile getirildi.

Açıklamada, işkence birliklerinin, Amir isimli bir subayın önderliğinde Bergusi'nin hücresine baskın düzenlediği, her seferinde vücudu kanayana kadar darp edildiği, darp etme bittikten sonra kanlar içindeki cesedini parçalaması için köpeklerin getirildiği ve subayın, "köpekleri içeri sokun onunla teselli olsunlar" diye emir verdiği aktarıldı.

İşkence güçlerinin, her işkenceden sonra Bergusi'nin zayıflamış bedenine acıyı daha da artırmak için sıcak bulaşık deterjanı döktüğü belirtilen açıklamada, Bergusi'ye "sözlü hakaretler yapıldığı, subayın ona "Sen eski bir komutandın, bugün sıfırsın. Ölmelisin" dediği ifade edildi.

Açıklamada, Bergusi'nin, gördüğü işkenceler sonucu tekrar tekrar komaya girdiği, hiçbir koruma olmadığı için elini çöp poşeti ve tuvalet kağıdı kutusu ile sardığı dile getirildi.

Bergusi'nin, şiddetli ağrı nedeniyle normal bir şekilde uyuyamadığı, başı öne eğik şekilde yerde oturmak zorunda kaldığı, 12 gündür duş alamadığı, çiğneyemediği için ekmeği suya batırıp içmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bergusi'nin maruz kaldığı durumun, "tüm uluslararası norm ve sözleşmelerin açıkça ihlalini oluşturan, yavaş ve kasıtlı bir suikast suçu" olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in, Hamas liderlerini cezaevlerinde tasfiye etme yönünde sürdürdüğü girişimlerin yalnızca daha fazla halk öfkesine ve halk patlamasına yol açacağı vurgulandı.

Uluslararası toplumun sessiz kalmasının, İsrail'i, "insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin alnında bir leke olan" bu suçları işlemeyi sürdürmeye teşvik ettiği aktarılan açıklamada, özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları örgütlerinden, Bergusi'yi ziyaret ederek durumunu incelemek için acilen harekete geçmeleri istendi.

Ayrıca uluslararası bir soruşturma başlatılması ve İsrail'in bu suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkına ve tüm dünyanın özgür halklarına, hapishanelerdeki tutuklulara destek amacıyla öfke yürüyüşlerine katılmaları çağrısı yapıldı.

Abdullah Bergusi, 67 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İsrail hapishanelerindeki en fazla ceza alan Filistinli esir durumunda.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın liderlerinden ve Ramallahlı olan Bergusi, 2003 yılında tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de İşkenceye Maruz Kalan Bergusi'nin Durumu Kritik - Son Dakika

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