İsrail'de Protesto: Saldırılara Son Çağrısı - Son Dakika
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İsrail'de Protesto: Saldırılara Son Çağrısı

On binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırılarını derhal durdurmasını istedi.

06.04.2025 04:16
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İsrail'de on binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak saldırıları yeniden başlatan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetiminden saldırıları derhal durdurmasını istedi.

Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydan ve sokakları doldurdu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Gadi Moses, burada yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanının İsrailli esirleri öldürdüğünü söyledi.

Moses, "Oradaydım ve bu sesleri sınırın diğer tarafından da duydum. Bu korkunç bir şey! Boğazı tıkıyor ve ruhu felç ediyor. Esir kardeşlerimiz, her taraftan gelen bombardıman sesleriyle tüm umutlarını yitiriyor. Bu bombardımanlar çaresiz kardeşlerimizi öldürdü ve öldürebilir." dedi.

Gazze'de tutulduğu dönemde kendisine protestolardan görüntüler gösterildiğini belirten Moses, "Bana büyük bir güç ve enerji verdiniz." diye konuştu.

Moses, Netanyahu hükümetini Gazze Şeridi'ne saldırıları durdurmaya, orduyu Gazze'den çekmeye ve ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamaya çağırdı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan İsrailli kadın asker Liri Albag da "İlk ateşkes çöktüğünde ben de çöktüm. Bir anda umudumu kaybettim. Kardeşlerimiz hala orada ve biz sessiz kalamayız. Bunu kabul edemeyiz. Acilen geri dönmeliler!" ifadesini kullandı.

Albag, "Dürüst olmak gerekirse, savaşa her dönüş esirleri tehlikeye atıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de Protesto: Saldırılara Son Çağrısı - Son Dakika

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