İsrail'de Protestolar Zıtlaşmaya Dönüştü

18.08.2025 01:36
Netanyahu'nun Likud merkezi önünde protestocularla polis arasında çatışmalar çıktı, 27 gözaltı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin Tel Aviv'deki genel merkezi önünde binlerce protestocu ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail'in Maariv gazetesi, binlerce protestocunun polisin uyarılarına rağmen Hatufim (Rehineler) Meydanı'ndan "Ze'ev Kalesi" olarak bilinen Likud genel merkezine doğru yürüyüşe geçtiğini aktardı.

Calcalist gazetesi ise polisin göstericilerin binaya ulaşmasını engellemeye çalışması üzerine çatışmaların çıktığını bildirdi.

Kanal 12 televizyonuna göre, protestocular parti genel merkezinin yakınındaki King George Caddesi'nde lastikleri ateşe verdi, polis en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi daha sonra gözaltı sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

Haaretz ise dün sabah saatlerinden bu yana ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 27'ye ulaştığını yazdı.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösteri, yürüyüş ve etkinliklere bir milyondan fazla kişinin katıldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv'deki Hatufim (Rehineler) Meydanı'ndaki faaliyetlerin sona ermesinin, hareketin bittiği anlamına gelmediği vurgulanarak, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlere devam edileceği ifade edilmişti.

Dün sabah, genel grev nedeniyle hayati tesisler ve büyük şirketler kapanmış, yüzlerce özel kurum, belediye ve kuruluş greve katılmıştı.

Muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor.

Hamas ise defalarca, "savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır" olduğunu açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.

Öte yandan insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800'den fazla Filistinli açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda tutuluyor, yüzlercesi ise yaşamını yitirdi.

İsrail'in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın tüm uyarılarına rağmen katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme ile devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle de 108'i çocuk olmak üzere 251 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Hamas, Polis, Likud, Son Dakika

