İsrail'de Protestoya Çıplak Arama Skandalı - Son Dakika
İsrail'de Protestoya Çıplak Arama Skandalı

İsrail\'de Protestoya Çıplak Arama Skandalı
15.08.2025 21:30
İsrail polisinin, Gazze için ateşkes talep eden protestocuları çıplak aramaya tabi tutması skandal yarattı.

İsrail polisinin Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulması ve ateşkes anlaşması imzalanması talebiyle Tel Aviv'deki protestolara katılan 3 kadını zorla çıplak aramaya tabi tuttuğu ortaya çıktı.

İSRAİL POLİSİNDEN KADIN GÖSTERİCİLERE ÇIPLAK ARAMA

İsrail'de halk, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Gazze kentini işgal kararına karşı ateşkes ve esir takası talebiyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülke çapında neredeyse her gün sokaklara iniyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'de Gazze'de ateşkes talebiyle düzenlenen protestoya katılan 3 kadın gösterici, kamu düzenini bozma gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haberde İsrail polisinin protestolarda gözaltına aldığı kadınlara giderek artan bir sıklıkta çıplak arama yaptığı kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise "yasa dışı" olarak tanımlanan protestoya katılan 5 göstericinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtilerek "Gözaltına alınanlar, usule ve yasanın polise verdiği yetkiye uygun olarak arandı. Başka herhangi bir açıklama doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

21:31
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti
İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
