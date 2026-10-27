İsrail'de seçim katılımı 1973'ten beri en yüksek seviyede, saat 18.00'de yüzde 66,7 oldu - Son Dakika
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İsrail'de seçim katılımı 1973'ten beri en yüksek seviyede, saat 18.00'de yüzde 66,7 oldu

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İsrail'de seçimlerde saat 18.00 itibarıyla 7,3 milyon seçmenden 4,8 milyonu oy verdi, katılım yüzde 66,7 oldu. Oran, 1973'ten bu yana en yüksek seviye olurken Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne oy verme saatlerinin uzatılmasını görüşeceklerini söyledi.

İsrail'de yapılan ve yüksek katılımlı geçen genel seçimlerde, sandıkların kapanmasına 4 saat kala oy kullananların oranı yüzde 66,7'ye ulaştı.

İsrail Merkez Seçim Komitesine göre, saat 18.00 itibarıyla saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en yüksek katılım oranı kaydedildi.

Saat 18.00 itibarıyla 7,3 milyon seçmenden 4,8 milyonunun oy kullandığı belirtildi.

Katılım oranının 2022'de yapılan bir önceki seçimden bu yana aynı saatte kayda geçirilen katılım oranından yüzde 9 daha fazla olduğu vurgulandı.

Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne, "Bir önceki seçimde saat 22.00'deki seçmen sayısını şimdiden aştık ve oy verme saatlerinin uzatılmasını görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, genel seçimlerde yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuştu.

İsrail'de seçmenler dört yıllığına görev yapacak milletvekillerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor; seçimlerin ardından hükümeti kuracak siyasi tablo şekillenecek. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar sürecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'de seçim katılımı 1973'ten beri en yüksek seviyede, saat 18.00'de yüzde 66,7 oldu - Son Dakika
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