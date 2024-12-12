İsrail'de Soruşturma Komisyonu Önergesi Reddedildi

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İsrail'de, 7 Ekim 2023 saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, mecliste (Knesset) yapılan oylamada reddedildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin verilen önerge için mecliste oylama yapıldı.

Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından hazırlanan önerge, 43 milletvekilinin "evet" oyuna karşı 51 "hayır" oyuyla reddedildi.

Gantz, oylama öncesi yaptığı konuşmada, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti milletvekillerini "sorumluluktan kaçmaya çalışmak ve siyasi gereksinimler için devletin güvenliğini satmakla" suçladı.

Konuşmasında, "Halkımız aptal değil, tam olarak ne yapmaya çalıştığınızı anlıyor. Bu size yardımcı olmayacak." diyen Gantz, "İsrail toplumunu iktidar hırsı yüzünden parçalamaya hazır olduğunuzu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Gantz, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmalleri araştırmak için var olan tek mekanizmanın bir devlet soruşturma komisyonu olduğunu savundu.

Netanyahu hükümeti adına konuşan Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem ise yargının tarafsız olmadığını ima ederek, "Gerçek, tarafsız bir soruşturma komitesi kurulması gerektiğini" öne sürdü.

Amsalem, "Bir devlet soruşturma komisyonu kurmayacağız. Bir halk soruşturma komisyonu kuracağız. Sonunda hakimler de dahil olmak üzere tüm gerçeği araştıracağız." dedi.

Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesi kurulmasını talep ederken, muhalefet ise 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını istiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.