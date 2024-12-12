İsrail'de Soruşturma Komisyonu Önergesi Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Soruşturma Komisyonu Önergesi Reddedildi

İsrail Meclisi'nde 7 Ekim saldırılarıyla ilgili devlet soruşturma komisyonu önergesi reddedildi.

12.12.2024 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de, 7 Ekim 2023 saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, mecliste (Knesset) yapılan oylamada reddedildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin verilen önerge için mecliste oylama yapıldı.

Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından hazırlanan önerge, 43 milletvekilinin "evet" oyuna karşı 51 "hayır" oyuyla reddedildi.

Gantz, oylama öncesi yaptığı konuşmada, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti milletvekillerini "sorumluluktan kaçmaya çalışmak ve siyasi gereksinimler için devletin güvenliğini satmakla" suçladı.

Konuşmasında, "Halkımız aptal değil, tam olarak ne yapmaya çalıştığınızı anlıyor. Bu size yardımcı olmayacak." diyen Gantz, "İsrail toplumunu iktidar hırsı yüzünden parçalamaya hazır olduğunuzu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Gantz, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmalleri araştırmak için var olan tek mekanizmanın bir devlet soruşturma komisyonu olduğunu savundu.

Netanyahu hükümeti adına konuşan Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem ise yargının tarafsız olmadığını ima ederek, "Gerçek, tarafsız bir soruşturma komitesi kurulması gerektiğini" öne sürdü.

Amsalem, "Bir devlet soruşturma komisyonu kurmayacağız. Bir halk soruşturma komisyonu kuracağız. Sonunda hakimler de dahil olmak üzere tüm gerçeği araştıracağız." dedi.

Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesi kurulmasını talep ederken, muhalefet ise 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını istiyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Soruşturma Komisyonu Önergesi Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 02:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Soruşturma Komisyonu Önergesi Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.