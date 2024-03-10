İsrail'de akademisyenler, Gazze'de yaşanan açlığa "kitlesel ölümlere sebep olmadan" acil önlem alması için hükümete çağrıda bulundu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de 730 akademisyen, Gazze'deki açlığa karşı acil önlem alınması için başlatılan imza kampanyasına destek verdi.
Akademisyenler, "Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kontrolden çıkıp kitlesel ölümlere yol açmadan ve silinmez lekeye dönüşmeden açlığa karşı acil önlemler alması" için İsrail hükümetine çağrıda bulundu.
Çağrıda, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin altı çizildi.
İmza kampanyasına destek verenler arasında Tel Aviv Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ariel Porat ve İsrail Beşeri Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. David Harel'in de bulunduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.
Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'deki akademisyenlerden Gazze'deki açlığa acil önlem çağrısı - Son Dakika
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