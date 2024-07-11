İsrail'deki hapishanelerde Filistinlilere işkence ve aşağılama - Son Dakika
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İsrail'deki hapishanelerde Filistinlilere işkence ve aşağılama

İsrail'de faaliyet gösteren İnsan Hakları Doktorları isimli sivil toplum kuruluşu, güvenlik hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin sistematik şiddet, işkence ve aşağılanmaya maruz kaldığını belirtti. STK, İsrail hapishanelerindeki uygulamaların kanunlara ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak durumu İsrail Hapishaneler İdaresine bildirdi. Filistinli tutukluların doktor ve avukat ziyaretlerine çıkmakta isteksiz davrandığı kaydedildi.

11.07.2024 16:21
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İsrail'den "İnsan Hakları Doktorları" isimli sivil toplum kuruluşu (STK) güvenlik hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin sistematik şiddet, işkence ve aşağılanmaya maruz kaldığını belirtti.

İnsan Hakları Doktorları, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail'in güneyinde bulunan güvenlik hapishanelerindeki "şiddet, işkence ve aşağılanmaya" işaret ederek İsrail Hapishaneler İdaresine durumu bildirdiğini aktardı.

İsrailli gardiyanların uygulamalarının İsrail kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan STK, bazı hapishane gardiyanlarının, Filistinli esirlere "kanunlara aykırı, intikamcı, şiddet dolu, aşağılayıcı ve küçültücü şekilde" davrandığına dikkati çekti.

Filistinli tutukluların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerindeki ifadelere yer veren STK, hapishanelerde hücrelerin dışında, özellikle güvenlik kameralarının bulunmadığı yerlerde, doktor, avukat ziyaretlerine, duruşmalarına nakledilirken tutukluların "yaralanmayla sonuçlanan fiziksel saldırı, cinsel saldırı, aşağılama ve sözlü tacize" uğradığını vurguladı.

Bu nedenle Filistinli tutukluların doktor ve avukat ziyaretlerine çıkmakta isteksiz davrandığı kaydedildi.

İsmini vermek istemeyen Filistinli tutuklu, avukat ziyareti için hücresinden çıkarıldıktan sonra gardiyanlarca bir kafese konulduğunu, taş zeminde gözleri bağlı saatlerce dizleri üstünde bekletildiğini ve bu sırada darbedildiğini söyledi.

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ndeki bir başka tutuklu ise hapishane gardiyanlarının mahkumların başlarından aşağı şişeye doldurulmuş idrar döktüğünü belirtti.

Tutuklu Filistinlinin ifadesine göre, dört gün boyunca tuvaleti kullanma isteği reddedildi, tuvalete çıkartıldığındaysa İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu kelepçelerle götürdüler ve tekrar hücresine çıplak biçimde getirdiler.

Ramon Hapishanesi'nde kalan S.H. de başka bir hapishaneye nakledilirken darbedildiğini, hapishanelerdeki nakil aracına binen tüm Filistinlilerin vücutlarında kırık ve yaralanmalarla geri döndüğünü aktardı.

İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü gözaltı ve tutuklama kampanyası

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin paylaştığı verilere göre, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden İsrail hapishanelerinde tutulan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 3 bin 380 Filistinli "idari tutuklu" bulunuyor.

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyası kapsamında şu ana kadar 9 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Bunun yanı sıra hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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