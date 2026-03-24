İsrail, Dellafe Köprüsü'nü İkinci Kez Bombaladı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde dün hedef aldığı Dellafe Köprüsü'nü yeniden bombalayarak tamamen yıktı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Dellafe Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusunun ikinci kez bombaladığı köprü tamamen yıkıldı.
Lübnan'ın güneybatısındaki Hasbaya ve Mercayun bölgelerini birbirine bağlayan Dellafe Köprüsü, güney bölgeleriyle kuzeyin bağlantısını sağlarken doğudaki Bekaa bölgesinden güneye geçişler için de kullanılıyordu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.