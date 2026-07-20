İsrail'den 342 Yasa Dışı Konut İhalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den 342 Yasa Dışı Konut İhalesi

20.07.2026 02:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Batı Şeria'da Ariel yerleşiminde 342 konut inşası için ihale açtı; Filistin topraklarını gasbediyor.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde yasa dışı 342 konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail Arazi İdaresinin Selfit toprakları üzerine kurulu Ariel yasa dışı yerleşiminde 342 konutun inşasını öngören proje için ihale açtığı belirtildi.

Çok katlı yapılardan oluşacağı kaydedilen projenin İsrail makamlarınca 25 Mayıs 2025'te onaylandığı aktarıldı.

İhalenin ne zaman açıldığına ilişkin bilgi verilmezken, başvuruların 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, projenin İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim planlarını onaylama aşamasından ihaleler yoluyla fiilen uygulama aşamasına geçtiğini gösterdiği vurgulandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki en büyük yasa dışı yerleşim yerlerinden biri olan Ariel'in, İsrail hükümetlerince yapılaşma ve nüfus açısından genişletilmeye ve İsrail'in merkez bölgeleriyle bağlantılı hale getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

İsrail'in 2026'nın ilk yarısında konut, ticaret, sanayi, turizm ve hizmet sektörlerini kapsayan 12 yasa dışı yerleşim ihalesi yayımladığı kaydedildi.

Bu ihaleler kapsamında Ariel'de 342, Doğu Kudüs'teki Maale Adumim'de 581, Selfit'teki Immanuel'de 21 ve Ramallah'taki Ganei Modi'in'de 194 olmak üzere toplam 1138 konut inşa edilmesinin planlandığı belirtildi.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim biriminin yanı sıra gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Ayrıca aşırı sağcı Yahudi gruplar tarafından kurulan ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri mevcut.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 15 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Filistinlileri topraklarından sürmeyi amaçlayan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Ariel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den 342 Yasa Dışı Konut İhalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız
AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı
Türkiye’ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla’daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu
İran balistik füzelerinin Ürdün’deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

02:02
Trump yine yaptı yapacağını Kupa törenine damga vuran anlar
Trump yine yaptı yapacağını! Kupa törenine damga vuran anlar
01:13
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
01:02
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
22:14
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
21:43
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 02:53:31. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den 342 Yasa Dışı Konut İhalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.