İsrail'den 342 Yasa Dışı Konut İhalesi

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde yasa dışı 342 konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail Arazi İdaresinin Selfit toprakları üzerine kurulu Ariel yasa dışı yerleşiminde 342 konutun inşasını öngören proje için ihale açtığı belirtildi.

Çok katlı yapılardan oluşacağı kaydedilen projenin İsrail makamlarınca 25 Mayıs 2025'te onaylandığı aktarıldı.

İhalenin ne zaman açıldığına ilişkin bilgi verilmezken, başvuruların 31 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, projenin İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim planlarını onaylama aşamasından ihaleler yoluyla fiilen uygulama aşamasına geçtiğini gösterdiği vurgulandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki en büyük yasa dışı yerleşim yerlerinden biri olan Ariel'in, İsrail hükümetlerince yapılaşma ve nüfus açısından genişletilmeye ve İsrail'in merkez bölgeleriyle bağlantılı hale getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

İsrail'in 2026'nın ilk yarısında konut, ticaret, sanayi, turizm ve hizmet sektörlerini kapsayan 12 yasa dışı yerleşim ihalesi yayımladığı kaydedildi.

Bu ihaleler kapsamında Ariel'de 342, Doğu Kudüs'teki Maale Adumim'de 581, Selfit'teki Immanuel'de 21 ve Ramallah'taki Ganei Modi'in'de 194 olmak üzere toplam 1138 konut inşa edilmesinin planlandığı belirtildi.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim biriminin yanı sıra gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Ayrıca aşırı sağcı Yahudi gruplar tarafından kurulan ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri mevcut.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de 15 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli, Filistinlileri topraklarından sürmeyi amaçlayan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.