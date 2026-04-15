İsrail'den Antisemitizm Listesi

İsrail Diaspora Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra bölge ülkelerine yönelik saldırılarını eleştiren dünyaca ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekleyerek hedef aldı.

Diaspora Bakanlığının açıkladığı "2025 yılı antisemitizm ve Siyonizm karşıtlığı" listesinde, Gazze Şeridi'ndeki soykırımı ve Batı Şeria'daki sistematik saldırıları kamuoyu önünde yüksek sesle eleştiren ünlü komedyenler, gazeteciler ve aktivistler yer alıyor.

İsrail'in "antisemitizm" terimini, Gazze'deki soykırım, Lübnan, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı çıkan uluslararası tanınırlığa sahip isimler üzerinde baskı kurmak için araç olarak kullanması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin ulaştığı raporda, Diaspora Bakanlığının şu ifadeleri kullandığı dikkati çekti:

"2025 yılında küresel antisemitizm ve antisiyonizm arenasındaki önde gelen 10 ismi inceliyoruz. Bu isimler, eylemler ve açıklamalarının ciddiyetine ve etkilerinin kapsamına göre seçildi."

Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanlara yönelik işgal politikalarını ortaya koyan röportajlar yapan ve İsrail'in ülkesi için "çok büyük bir yük" olduğuna işaret eden ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın listenin ilk sırasında yer aldığı görüldü.

Carlson, raporda, "Yahudi etkisi ve gücü hakkında antisemitik komplo teorilerini yaydığı için eleştirilen Amerikalı basın figürü ve siyasi yorumcu" olarak nitelendirildi.

Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de "antisemitizm" listesinde yer aldı.

Thunberg'in kamuoyu önünde yaptığı konuşmalar ve Gazze saldırılarına karşı gösterilere katılımıyla öne çıktığı belirtilen raporda, İsveçli çevre aktivistinin sosyal medya paylaşımlarında Filistin davasını desteklediği ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "soykırım", "kuşatma" ve "kitlesel açlık" gibi terimlerle tanımladığı bildirildi.

Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un ise Siyonizmin, Yahudiler için en büyük tehdit olduğunu ve "Yahudiliği gasbettiğini" vurgulayarak "Yahudi karşıtı" içerik yaydığı iddia edildi.

ABD'li sosyal medya fenomeni ve yorumcu Candace Owens, iş adamı ve sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Teksas merkezli İslami Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Filistin asıllı ABD'li Ömer Süleyman, Hristiyan nasyonalist aktivist ve podcast sunucusu Nick Fuentes, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaşayan doktor ve sosyal medya fenomeni Anastasia Maria Lopez, Filistin asıllı İngiliz gazeteci ve yorumcu Abdulbari Atvan ile araştırmacı ve içerik üreticisi Ian Carroll da listede yer aldı.