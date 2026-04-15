İsrail'den Antisemitizm Listesi
İsrail'den Antisemitizm Listesi

15.04.2026 10:42
İsrail, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik eleştirileri antisemitizm listesine ekledi.

İsrail Diaspora Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra bölge ülkelerine yönelik saldırılarını eleştiren dünyaca ünlü isimleri "antisemitizm listesine" ekleyerek hedef aldı.

Diaspora Bakanlığının açıkladığı "2025 yılı antisemitizm ve Siyonizm karşıtlığı" listesinde, Gazze Şeridi'ndeki soykırımı ve Batı Şeria'daki sistematik saldırıları kamuoyu önünde yüksek sesle eleştiren ünlü komedyenler, gazeteciler ve aktivistler yer alıyor.

İsrail'in "antisemitizm" terimini, Gazze'deki soykırım, Lübnan, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı çıkan uluslararası tanınırlığa sahip isimler üzerinde baskı kurmak için araç olarak kullanması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin ulaştığı raporda, Diaspora Bakanlığının şu ifadeleri kullandığı dikkati çekti:

"2025 yılında küresel antisemitizm ve antisiyonizm arenasındaki önde gelen 10 ismi inceliyoruz. Bu isimler, eylemler ve açıklamalarının ciddiyetine ve etkilerinin kapsamına göre seçildi."

Batı Şeria'da Filistinli Hristiyanlara yönelik işgal politikalarını ortaya koyan röportajlar yapan ve İsrail'in ülkesi için "çok büyük bir yük" olduğuna işaret eden ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın listenin ilk sırasında yer aldığı görüldü.

Carlson, raporda, "Yahudi etkisi ve gücü hakkında antisemitik komplo teorilerini yaydığı için eleştirilen Amerikalı basın figürü ve siyasi yorumcu" olarak nitelendirildi.

Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de "antisemitizm" listesinde yer aldı.

Thunberg'in kamuoyu önünde yaptığı konuşmalar ve Gazze saldırılarına karşı gösterilere katılımıyla öne çıktığı belirtilen raporda, İsveçli çevre aktivistinin sosyal medya paylaşımlarında Filistin davasını desteklediği ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "soykırım", "kuşatma" ve "kitlesel açlık" gibi terimlerle tanımladığı bildirildi.

Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un ise Siyonizmin, Yahudiler için en büyük tehdit olduğunu ve "Yahudiliği gasbettiğini" vurgulayarak "Yahudi karşıtı" içerik yaydığı iddia edildi.

ABD'li sosyal medya fenomeni ve yorumcu Candace Owens, iş adamı ve sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, Teksas merkezli İslami Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Filistin asıllı ABD'li Ömer Süleyman, Hristiyan nasyonalist aktivist ve podcast sunucusu Nick Fuentes, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaşayan doktor ve sosyal medya fenomeni Anastasia Maria Lopez, Filistin asıllı İngiliz gazeteci ve yorumcu Abdulbari Atvan ile araştırmacı ve içerik üreticisi Ian Carroll da listede yer aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
