İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları
İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları

24.03.2026 02:14
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine 7. kez hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 1039 ölü tespit edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren 7. kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 4 yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail saldırısının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesleri duyuldu, hedef alınan yerlerden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Dahiye bölgesine yarım saat içinde 3 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyrut'taki Hizbullah altyapısını hedef alan hava saldırıları başlattıklarını" belirtmişti.

İsrail ordusu ayrıca akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
