İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

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BEYRUT, 30 Eylül (Xinhua) -- İsrail, Beyrut'un Kola bölgesindeki bir binaya yönelik hava saldırısı düzenledi. Lübnan'dan yayın yapan El-Cedid televizyonunun bildirdiğine göre saldırıda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden üç kişi hayatını kaybetti.

8 Ekim 2023'te Hizbullah-İsrail çatışmasının patlak vermesinden bu yana İsrail, ilk kez Beyrut'un farklı bir bölgesine saldırmış oldu. Daha önceki saldırılar, Beyrut'un güney banliyölerine yoğunlaşmıştı.

Kalabalık nüfusa sahip Kola bölgesi, İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerinde düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yerlerinden edilmiş insanların akınına uğramış durumda. Saldırının ardından ambulanslar yaralıları taşımak üzere bölgeye ulaşırken, sivil savunma ekipleri bina sakinlerini tahliye etmeye çalıştı. Lübnan ordusu da olay yerine sevk edildi.