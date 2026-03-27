İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Dahiye'yi bombaladı.
Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınındaki Tahvita el-Gadir bölgesini bombaladığı aktarıldı.
Beyrut ve çevresinde İsrail savaş uçakları uçmaya devam ediyor.
İsrail ordusu gece saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 3 saldırı düzenlemiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
