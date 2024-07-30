- İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
BEYRUT - İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.
İsrail'in Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahieh banliyösüne hava saldırısı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığı öne sürülürken, Hizbullah komutanın akıbeti henüz bilinmiyor.
İsrail ve Lübnan tarafı olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?