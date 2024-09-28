İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı Tehdidi

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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bazı binaları vuracağı tehdidinde bulunarak, o muhitte oturanların derhal bölgeyi terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan Burc el-Baracine Mahallesi'ndeki el-Emir Okulu önündeki binanın vurulacağına işaret etti.

Binada ve yakınlarındaki binalarda oturan vatandaşların bölgeyi derhal terk etmelerini isteyen Adraee, "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik saldırıları kapsamında birkaç saatten beri Dahiye bölgesindeki Leyleki ve Hades mahallelerine saldırılar düzenliyor.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.