İsrail'den Beyrut'a Saldırı Tehdidi
İsrail'den Beyrut'a Saldırı Tehdidi

07.03.2026 19:40
İsrail, Beyrut'taki 4 mahalle için saldırı tehdidini yineleyerek halkı bölgeyi boşaltmaya çağırdı.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki 4 mahalle için saldırı tehdidini yeniledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahalleyi terk etmemiş olanların bölgeyi acilen boşaltması çağrısında bulundu.

"Tekrar ediyoruz, hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine, Hades, Hureyk ve Şiyah mahallelerinin boşaltılmasını istedi."

Adraee, 5 Mart'ta da Beyrut'un Dahiye bölgesindeki 4 mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

