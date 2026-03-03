İsrail'den Beyrut ve Tahran'a Saldırılar - Son Dakika
İsrail'den Beyrut ve Tahran'a Saldırılar

03.03.2026 10:21
İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut ve Tahran'a eş zamanlı askeri saldırılar başlattı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Beyrut ve Tahran'a eş zamanlı saldırılar başlattığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran ve Beyrut'ta askeri hedeflere eşzamanlı saldırılar düzenliyor" ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberlerde de Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi, Al Hadat bölgesi ve Deir Mimas'a saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Hizbullah'ın açıklamasına yer verilen NNA'daki bir başka haberde ise Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde yer alan Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarına yönelik saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA

