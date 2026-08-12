İsrail'den Cenin'e Bina Yıkım Kararı - Son Dakika
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İsrail'den Cenin'e Bina Yıkım Kararı

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İsrail Maliye Bakanı Smotrich, işgal altındaki Cenin'de 26 Filistin bina yıkımına başladıklarını açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başladıklarını açıkladı.

"Kaçak" olduğunu iddia ettiği Filistinlilere ait binaları yıkmakla övünen Smotrich, Cenin kentindeki yıkıma ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim" adlı yasa dışı yerleşim birimlerinin yeniden kurulması için yıkımların bu sabah itibarıyla başladığını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 19 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına ilişkin plan Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan; Batı Şeria'nın tamamına dağılan 11 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesi, 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim"in yeniden kurulması ve 6 kaçak yerleşim biriminin de İsrail nezdinde tanınmasını kapsıyor.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yasa dışı yerleşim birimi haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim birimi mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim birimi bulunuyor.

Buna göre, işgal altındaki Batı Şeria'da toplamda 365 Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu kaçak yerleşim birimlerine de sık sık aldığı kararlarla tek taraflı "onay" verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, Maliye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Cenin'e Bina Yıkım Kararı - Son Dakika

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