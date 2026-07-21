İsrail'den Filistin Topraklarına El Koyma Kararı - Son Dakika
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İsrail'den Filistin Topraklarına El Koyma Kararı

21.07.2026 17:32
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 89 dönüm toprağa el koyarak yasa dışı yerleşim alanlarını genişletiyor.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusunun geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da "güvenlik" yolları açılması ve yasa dışı yerleşimlere hizmet edecek alanlar oluşturulması amacıyla Filistin topraklarına el konulmasına ilişkin 7 askeri karar çıkardığını bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah, Kudüs ve Nablus vilayetlerini kapsayan 7 askeri kararla toplam 89 dönüm 514 metrekare Filistin toprağına el konulduğu belirtildi.

Ayrıca, yaklaşık 17,6 kilometre uzunluğunda "güvenlik" yolu açılması ve Filistin topraklarının gasbedilmesi ile oluşturulan yasa dışı yerleşimler ile kaçak yerleşim noktalarının çevresindeki tampon bölgelerin tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Son dönemde artan ve "aşamalı ilhak" olarak betimlenen "el koyma" kararlarının, İsrail'in daha önce geçici ve askeri ihtiyaçlarla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü uygulamaların, gasbedilen toprakların altyapısını geliştirmeye yönelik kalıcı işgale dönüştüğünü gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu yolların mevcut yasa dışı yerleşimleri kaçak yerleşim noktalarına bağladığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ulaşımını güvence altına aldığı ve yerleşimlerin çevresindeki güvenlik alanlarını genişleterek gelecekteki yayılmacı politikaya zemin hazırladığı ifade edildi.

İsrail'in, yerleşimcilerin daha önce açtığı veya kullandığı güzergahları resmi askeri yol statüsüne dönüştürerek fiili durumu meşrulaştırmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, bunun Filistinlilerin topraklarına erişimini engellediği ve arazilerin kullanımına kalıcı kısıtlamalar getirdiğine işaret edildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise, İsrail ordusunun "askeri amaçlarla" Ceba beldesinde 5 bin 283 dönümlük araziye el koyma kararı çıkardığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Filistin Topraklarına El Koyma Kararı - Son Dakika

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