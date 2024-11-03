İsrail'den Filistinli Tutuklulara Mahrumiyet

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Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce tutuklunun akrabalarını kaybettiği bilgisini aylar sonra aldığını belirterek, bunun sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutuklu, akrabalarını kaybettiği haberini aylar sonra alıyor. Bunların başında da Gazze'den tutuklu olanlar geliyor." ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin, akrabalarına veda etmekten mahrum bırakıldıklarına dikkat çekilen açıklamada, bu adımın İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik mahrumiyet politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.