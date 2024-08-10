İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze şehrinde sivillerin sığındığı bir okula sabah namazı sırasında gerçekleştirdiği saldırı sonucu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

10.08.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze şehrinde sivillerin sığındığı bir okula sabah namazı sırasında gerçekleştirdiği saldırı sonucu 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze şehrinin Daraj Mahallesi'nde yerinden edilenlerin Filistinlilerin sığındığı El-Tabin Okulunu vurdu. Saldırı sonrası yangın çıktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yarandığı aktarıldı. Açıklamada, "İsrail işgal ordusu, katliamı Filistin halkımıza karşı açıkça soykırım ve etnik temizlik suçu çerçevesinde gerçekleştirmektedir. İşgal ordusunun sabah namazı kılan yerinden edilmiş Filistinleri doğrudan bombalaması can kaybının hızla artmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin henüz enkaz altındakilerin tamamına ulaşamadığı vurgulandı. Açıklamada, "İşgalcilerin bu korkunç katliamı gerçekleştirmesini en güçlü şekilde kınıyoruz ve tüm dünyayı bunu kınamaya çağırıyoruz. İsrail işgalini ve ABD yönetimini bu katliamdan tamamen sorumlu tutuyoruz. Uluslararası topluma ve uluslararası örgütlere, Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik soykırım ve etnik temizlik suçunu durdurmaları, Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmaları için işgalcilere baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saldırının ardından El Ahli Hastanesi'ne getirilen yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu, yeterli personel ve ilaç olmaması nedeniyle tam tıbbi bakım

sağlanamadığı öğrenildi.

İsrail saldırıyı doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise okula yönelik saldırıda "Hamas mensuplarının saklandığı komuta merkezinin" hedef alındığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden açılıyor Instagram saat 21.30'da yeniden açılıyor
20:05 Filenin Sultanları, Brezilya’ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları’nda 4. oldu Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
08:34 Şener Şen’in tiyatro oyununa saldırı Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:56 Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 21:20:13. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Gazze'de sivillerin sığındığı okula saldırı: 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement