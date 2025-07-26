İsrail'den Gazze için İnsani Yardım Adımları - Son Dakika
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İsrail'den Gazze için İnsani Yardım Adımları

26.07.2025 23:36
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İsrail, uluslararası baskı ile Gazze'ye insani yardım girişimlerini artıracaklarını duyurdu.

İsrail ordusu, uyguladığı ablukayla insanlık felaketine yol açtığı ve açlıktan ölümlere neden olduğu Gazze Şeridi'nde, uluslararası baskı nedeniyle insani yardım girişi için bazı adımlar atacağını öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde yapılan durum değerlendirme toplantısının ardından siyasi kademenin talimatıyla insani yardım faaliyetleri için bir dizi uygulamaya girişileceği iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle 127 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği Gazze'ye, uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan, un, şeker ve konserve içeren yardımın İsrail uçakları tarafından havadan atılacağı ileri sürüldü.

Bölgeye gıda ve ilaç temin eden Birleşmiş Milletler (BM) konvoylarının güvenli bir şekilde hareket etmesi için bir insani yardım koridoru açılmasına karar verildiği, yoğun nüfuslu bölgelere insani yardım için ateşkes uygulanabileceği öne sürülerek diğer bölgelerde saldırıların süreceği belirtildi.

BM'nin açıkladığı rakamlara göre günlük 550 tır yardıma ihtiyaç olan Gazze'ye bir hafta sadece 250 yardım kamyonu girdiği, bunların da BM ve uluslararası kuruluşlar tarafından alınmak üzere sınır geçişlerinde beklediği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail Elektrik Kurumu ile koordineli olarak su arıtma tesisine giden elektrik hattının bağlandığı, buradan günde yaklaşık 20 bin metreküp su arıtılarak 900 bin kişiye hizmet verileceği öne sürüldü.

İsrail ordusu, tüm bunlara karşın Gazze Şeridi'nde açlık yaşanmadığını iddia ederek faaliyetlerini kısıtladığı BM ve uluslararası kuruluşları suçladı.

Havadan atılan yardımlar sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olmuştu

İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk, sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'ye havadan yardım atılmasının bölgede derinleşen açlığı gidermeyeceğini, hatta sivillere zarar verebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze için İnsani Yardım Adımları - Son Dakika

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