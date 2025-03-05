İsrail'den Gazze İmar Planına Tepki

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imar edilmesine ilişkin plana karşı olduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından, Olağanüstü Arap Zirvesi'nin sonuç bildirisine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin yeniden imar planına karşı çıkılarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının teşvik edilmesi gerektiği savunuldu.

Arap Birliği'nin Gazze planında işaret ettiği UNRWA ve Filistin yönetiminin "yolsuzluğa bulaştığı ve başarısız olduğu" ileri sürülen açıklamada Bakanlık, Arap devletlerinin "77 yıldır Filistinlileri İsrail'e karşı piyon olarak kullandığını ve onları ebedi mülteci statüsüne mahkum ettiğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla göç planının "teşvik edilmesi gerektiğini" savunulan açıklamada, Arap devletlerinin bunu yapmayı reddettiği ve İsrail'e temelsiz suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.

Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen, Mısır'ın Gazze'nin imarına ilişkin planının basına yansıyan detaylarına göre, söz konusu planın maliyeti 53 milyar dolar olacak.

İsrail'in teşvik edilmesi çağrısı yaptığı ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının aksine Mısır planının Filistin halkını yerinden etmeden, Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerdiği belirtiliyor.