İsrail'den Gazze'ye 600 Bin Kişilik Kamp Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Gazze'ye 600 Bin Kişilik Kamp Planı

İsrail\'den Gazze\'ye 600 Bin Kişilik Kamp Planı
07.07.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'nin güneyinde 600 bin kişilik gönüllü kamp kurmayı planlıyor. Bu kampta yaşayanlar bir daha çıkamayacak.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde 600 bin kişilik bir kamp kurarak Filistinlileri burada toplamayı planlıyor. Plana göre gönüllü olarak kampta yaşamayı kabul edenler bir daha buradan çıkamayacak.İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, evsiz kalan Gazzeli Filistinliler için Gazze Şeridi'nin güneyinde "insani kent" adı altında, 600 bin kişi kapasiteli bir kamp kurmayı planladıklarını dile getirdi.

İsrail medyasının aktardığı haberlere göre Katz, söz konusu kampta kalmanın önkoşulunun gönüllü olarak buraya gidip yerleşmeyi kabul etmek olduğunu dile getirdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ölçüde harabeye dönen Refah kentinde kurulacak kampla Hamas'ın Filistin halkı üzerindeki etkisinin de zayıflatılacağını ifade eden Katz, şu an Gazze Şeridi'nin güneybatı ucunda yer alan El-Mevasi köyünde hayat mücadelesi veren sivillerin oluşturulacak kampa aktarılacağını belirtti.

Kontrol "uluslararası ortaklarda" olacak

Bakan Katz, yapımı planlanan kampın kontrol ve idaresinin İsrail'de değil, İsrail'in "uluslararası ortaklarında" olacağını ve İsrail ordusunun, Hamas kadrolarının buradaki halkın arasına sızmaması için bölgenin etrafında güvenliği sağlayacağını da dile getirdi. Ancak İsrael Katz'ın aktardığı planlara göre, "insani kent"e bir kere giren bir daha buradan çıkamayacak.

"Gönüllü" göç planı

Katz'ın İsrailli gazetecilere yaptığı açıklamalara göre oluşturulacak olan kamp, "mutlaka uygulanacak" dediği Gazzelileri göç ettirme planının da önemli bir parçası olacak. İsrail hükümetinden pek çok isim daha önce, Gazzeli Filistinlilerin önemli bir bölümünün "gönüllü" bir şekilde göç ettirileceğini dile getirmişti.

Doğu Akdeniz'deki sahil şeridi Gazze'de iki milyondan fazla insan yaşıyor. Bunların büyük bir kısmının evi yaklaşık 21 aydır devam eden savaşta yıkılmış durumda.

Bugüne dek hiçbir ülke savaş mağduru Gazzeli Filistinlileri topraklarına kabul edeceğini açıklamadı. Diğer yandan kitlesel bir göç için gönüllü Filistinlilerin sayısının da fazla olmadığı belirtiliyor.

İsrail hükümetinde yer alan bazı aşırı sağcı bakanlar, açık bir şekilde Gazzelilerin yaşadıkları yerlerden zorla sürülmesi ve bu bölgede Yahudi yerleşim birimleri kurulmasından söz ediyor.

dpa/ ET

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, evsiz, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye 600 Bin Kişilik Kamp Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi ''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:43
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
10:48
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
10:36
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
10:29
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
10:23
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
10:05
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
09:53
İstanbul Emniyeti’nde 45 yeni atama İşte Müge Anlı’nın eşinin görev yeri
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
09:20
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
09:12
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 22:01:26. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Gazze'ye 600 Bin Kişilik Kamp Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.