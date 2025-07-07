İsrail\'den Gazze\'ye 600 Bin Kişilik Kamp Planı

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde 600 bin kişilik bir kamp kurarak Filistinlileri burada toplamayı planlıyor. Plana göre gönüllü olarak kampta yaşamayı kabul edenler bir daha buradan çıkamayacak.İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, evsiz kalan Gazzeli Filistinliler için Gazze Şeridi'nin güneyinde "insani kent" adı altında, 600 bin kişi kapasiteli bir kamp kurmayı planladıklarını dile getirdi.

İsrail medyasının aktardığı haberlere göre Katz, söz konusu kampta kalmanın önkoşulunun gönüllü olarak buraya gidip yerleşmeyi kabul etmek olduğunu dile getirdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ölçüde harabeye dönen Refah kentinde kurulacak kampla Hamas'ın Filistin halkı üzerindeki etkisinin de zayıflatılacağını ifade eden Katz, şu an Gazze Şeridi'nin güneybatı ucunda yer alan El-Mevasi köyünde hayat mücadelesi veren sivillerin oluşturulacak kampa aktarılacağını belirtti.

Kontrol "uluslararası ortaklarda" olacak

Bakan Katz, yapımı planlanan kampın kontrol ve idaresinin İsrail'de değil, İsrail'in "uluslararası ortaklarında" olacağını ve İsrail ordusunun, Hamas kadrolarının buradaki halkın arasına sızmaması için bölgenin etrafında güvenliği sağlayacağını da dile getirdi. Ancak İsrael Katz'ın aktardığı planlara göre, "insani kent"e bir kere giren bir daha buradan çıkamayacak.

"Gönüllü" göç planı

Katz'ın İsrailli gazetecilere yaptığı açıklamalara göre oluşturulacak olan kamp, "mutlaka uygulanacak" dediği Gazzelileri göç ettirme planının da önemli bir parçası olacak. İsrail hükümetinden pek çok isim daha önce, Gazzeli Filistinlilerin önemli bir bölümünün "gönüllü" bir şekilde göç ettirileceğini dile getirmişti.

Doğu Akdeniz'deki sahil şeridi Gazze'de iki milyondan fazla insan yaşıyor. Bunların büyük bir kısmının evi yaklaşık 21 aydır devam eden savaşta yıkılmış durumda.

Bugüne dek hiçbir ülke savaş mağduru Gazzeli Filistinlileri topraklarına kabul edeceğini açıklamadı. Diğer yandan kitlesel bir göç için gönüllü Filistinlilerin sayısının da fazla olmadığı belirtiliyor.

İsrail hükümetinde yer alan bazı aşırı sağcı bakanlar, açık bir şekilde Gazzelilerin yaşadıkları yerlerden zorla sürülmesi ve bu bölgede Yahudi yerleşim birimleri kurulmasından söz ediyor.

dpa/ ET

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