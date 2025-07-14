Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ürdün'den Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan tırlara saldırarak zarar verdiği bildirildi.
Ürdün'ün El-Memleke televizyon kanalının haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ürdün'den Gazze Şeridi'ne doğru insani yardım taşıyan onlarca tıra saldırdıkları belirtildi.
İnsani yardım taşıyan tırların saldırılar sonucu zarar gördüğü aktarılan haberde, yola çıkan 50 tırdan 29 tanesinin Gazze'ye ulaşabildiği bilgisine yer verildi.
Haberde, İsraillilerin saldırı ve engellemeleri nedeniyle yardım yüklü tırların 24 saatten fazla yolda kaldıkları ifade edildi.
İsrail medyası da aşırılıkçı "Emir 9" örgütüne mensup onlarca İsraillinin, Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü üzerinden Gazze'ye giden insani yardım tırlarının önünü kestiğini aktarmıştı.
"Emir 9", İsrail toplumunun intikam arzusuyla Gazze'deki insani felaketin ağırlaşmasına katkıda bulunan aşırılık yanlısı bir örgüt olarak değerlendiriliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail'den Gazze'ye İnsani Yardıma Saldırı - Son Dakika
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