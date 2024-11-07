İsrail'den Gazze'ye Roket Y Response

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden bir Yahudi yerleşim birimine atılan rokete karşı koyduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sirenlerin devreye girmesiyle Hava Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'nden atılan bir rokete karşı koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, roketin Gazze'nin hangi bölgesinden atıldığına dair bilgi verilmedi.

İsrail basını da rokete karşı konulması sonucu patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Şu ana kadar Filistinli gruplardan roketin fırlatılmasının sorumluluğunu üstlenen olmadı.