İsrail'den Gazze'ye Saldırılar Devam Edecek

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası yapılsa bile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara geçici ateşkesin ardından yeniden devam edeceklerini belirtti.

Yediot Aharonot gazetesine konuşan Regev, esir takası müzakereleri ve Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesi başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Regev, Gazze'ye saldırıların kalıcı olarak sonlandırılmasını içermemesi şartıyla İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmaya destek vereceğini söyledi.

"Hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini ve esir takası sırasında ilan edilmesi beklenen olası ateşkes sonrası bölgeye yeniden saldırılara devam edeceklerini ima eden Regev, "Savaş sona ermeyecek. Savaşı bitirmekten bahseden herkes, Hamas'ın (müzakerelerde) pozisyonunu sertleştirmesine neden oluyor. Bu (saldırıların sona ermesi) olmayacak." yorumunda bulundu.

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgünü için inşa edilmesi planlanan sözde "insani yardım kenti" projesini desteklediğini dile getiren Regev, inşa edildikten sonra buraya giren Filistinlilerin oradan ayrılarak tekrar Gazze'nin başka bölgelerine dönmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolayı müzakereler sürüyor.

Washington'un hazırladığı tasarıda 10 sağ İsrailli esir ile 18'inin cesedinin teslim edilmesi karşılığında Gazze'de 60 gün geçici ateşkes önerildiği belirtiliyor.

Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiği ancak bu 60 günlük geçici ateşkesin ardından Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasını istediği İsrail'in ise buna yanaşmadığı ifade ediliyor.