İsrail\'den Hamas ile Ateşkes Anlaşması

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(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile 19 Ocak Pazar gününden itibaren Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılan anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, " Hükümet, rehinelerin iadesine ilişkin taslağı onayladı. Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin takvim 19 Ocak 2025 Pazar günü yürürlüğe girecek" ifadeleri yer aldı.