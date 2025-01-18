İsrail'den Hamas ile Ateşkes Anlaşması - Son Dakika
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İsrail'den Hamas ile Ateşkes Anlaşması

İsrail\'den Hamas ile Ateşkes Anlaşması

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması taslağını onayladı.

18.01.2025 03:42
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(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile 19 Ocak Pazar gününden itibaren Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin  yapılan anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, " Hükümet, rehinelerin iadesine ilişkin taslağı onayladı. Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin takvim 19 Ocak 2025 Pazar günü yürürlüğe girecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Hamas ile Ateşkes Anlaşması - Son Dakika

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