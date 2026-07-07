İsrail'den Han Yunus'a Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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İsrail'den Han Yunus'a Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

07.07.2026 17:24
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İsrail ordusu, Han Yunus'ta İHA ile saldırı düzenledi; 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar var.

İsrail ordusunun ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'e ait İHA, Han Yunus'un Cevret el-Akkad bölgesinde sivillerin bulunduğu alanı hedef aldı.

Saldırıda Vahid Ebu Salim isimli Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 98'e, yaralı sayısı ise 173 bin 571'e yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Han Yunus'a Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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