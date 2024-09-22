İsrail'den Hizbullah'a Saldırı Tehditleri

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'a yönelik saldırıların artacağını belirterek, "Hizbullah'ın ödediği bedel giderek büyüyor." dedi.
Halevi, düzenlediği basın toplantısında, Hizbullah ile artan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Hizbullah'ın ödediği bedel giderek büyüyor." diyen Halevi, (Hizbullah'a yönelik) saldırıların yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını söyledi.
Halevi, Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindekilerin güvenliğini garanti altına alacak bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde saldırıların tekrarlanacağını savundu.
İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı
İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.
Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.
İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor. Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.
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