İsrail'den Husilere Terör Etiketi Çabası - Son Dakika
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İsrail'den Husilere Terör Etiketi Çabası

İsrail, Avrupa'dan Yemen'deki Husileri 'terör örgütü' olarak tanımasını istiyor.

24.12.2024 18:20
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İsrail yönetiminin, Avrupa ülkelerinin Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" olarak tanıması için çalışma yürüteceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Gideon Saar'ın İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki İsrail büyükelçiliklerine Husiler konusunda bir talimat gönderdiği belirtildi.

Saar'ın büyükelçiliklerinden İngiltere ve AB ülkelerinin Husileri "terör örgütü" olarak tanımaları için harekete geçmesini istediği ifade edildi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz da bir röportajında, Trump göreve başladıktan sonra Washington'un Husileri yeniden "terör örgütü" listesine alacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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